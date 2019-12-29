Центробанк озвучил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

При определенных переводах тариф будет нулевым.

Центробанк назвал размер комиссий для участников Системы быстрых платежей (СБП), которые те будут перечислять регулятору в ходе денежных переводов юрлицами и индивидуальными предпринимателями в пользу физических лиц. Комиссия, которая вступит в силу в апреле, составит от 5 копеек до 3 рублей, сообщается в пресс-релизе банка

СБП запустили в конце прошлого января, на данный момент в ней состоит около 40 участников, а 160 организаций готовятся к подключению. Система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от банка отправителя и получателя средств.

При переводах между физлицами для банков-участников будет действовать нулевой тариф до конца июня 2022 года. В ЦБ считают, что такое решение позволит россиянам максимально выгодно переводить деньги по номеру телефона. Регулятор будет следить за тарифами, которые банки намерены устанавливать для своих клиентов.

Ранее счетная палата попросила объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке.