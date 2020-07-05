В ЦБ обратили внимание на проблему вовлечения в ипотеку более рискованных групп клиентов

По состоянию на 1 сентября показатель уже достиг примерно 30% в годовом выражении.

В РФ наметился заметный рост ипотеки: так, по состоянию на 1 сентября показатель уже достиг примерно 30% в годовом выражении. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, выразив опасения ситуацией.

Ипотека действительно у нас растет ускоренными темпами. Если брать в годовом выражении, то на 1 сентября это около 30% - темп роста ипотеки...Ускорение темпов происходит как за счет льготных программ, и мы видим - возрастает доля как раз льготных программ в целом ипотеки, а также, очень важно и нас беспокоит, - вовлечение в ипотеку более рискованных групп клиентов. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Также Набиуллина добавила, что за 2 года года выдача ипотечных кредитов заёмщикам, долговая нагрузка которых превышает 80% доходов, возросла почти вдвое.

Ранее Набиуллина заявила, что у ЦБ нет "психологической" отметки курса рубля.

Видео: YouTube / Банк России