В Бурятии задержали зампреда правительства республики

Алексей Мишенин задержан правоохранительными органами.

В Бурятии задержали заместителя председателя правительства республики. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров. Известно, что речь идет о чиновнике, ответственном за экономическое развитие Алексее Мишенине.

Обыски проводит ФСБ. А. С. Мишенин задержан. Претензии, предварительно, связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода пресс-служба правительства Бурятии

Предположительно, подозрения против чиновника направлены на его деятельность в 2014-2015 годах. Тогда Мишенин еще не работал в республике. В течение 8 лет он трудился на Новосибирском авиаремонтном заводе, на котором ему удалось пройти путь от инженера до заместителя директора. Несколько лет в карьере был перерыв, а в 2011 году он вернулся на завод в качестве генерального директора предприятия.

В Бурятии приостановили работу ТЦ, общепита и кинотеатров.

Фото: Piter.tv