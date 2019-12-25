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В Бурятии задержали зампреда правительства республики
Сегодня, 11:02
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lesjasap

В Бурятии задержали зампреда правительства республики

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Алексей Мишенин задержан правоохранительными органами.

В Бурятии задержали заместителя председателя правительства республики. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе регионального кабинета министров. Известно, что речь идет о чиновнике, ответственном за экономическое развитие Алексее Мишенине.

Обыски проводит ФСБ. А. С. Мишенин задержан. Претензии, предварительно, связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода

пресс-служба правительства Бурятии

Предположительно, подозрения против чиновника направлены на его деятельность в 2014-2015 годах. Тогда Мишенин еще не работал в республике. В течение 8 лет он трудился на Новосибирском авиаремонтном заводе, на котором ему удалось пройти путь от инженера до заместителя директора. Несколько лет  в карьере был перерыв, а в 2011 году он вернулся на завод в качестве генерального директора предприятия.

В Бурятии приостановили работу ТЦ, общепита и кинотеатров.

Фото: Piter.tv

Теги: алексей мишенин, бурятия, задержание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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