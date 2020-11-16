В Бурятии приостановили работу ТЦ, общепита и кинотеатров

Ограничения не коснутся столовых для работников предприятий, а также общепита в гостиницах.

В Бурятии приостановили работу торговых центров, общепита, салонов красоты и кинотеатров. Ограничения продлятся две недели — с 16 по 30 ноября, сообщает сайт региона.

Приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов. цитата из сообщения

Ограничения не коснутся столовых для работников предприятий, а также общепита в гостиницах.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, продления ограничений не будет, так как дальнейший локдаун приведёт к более тяжёлым экономическим последствиям, что выходит за рамки исключительно вопроса здравоохранения.

Ранее в Кремле оценили возможность нового локдауна.

Видео: ВК/Республика Бурятия