В Бурятии утверждён новый состав правительства

Министром финансов предложено назначить Георгия Мадаева.

Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новый состав правительства. Об этом пишет ИА Regnum.

Исполняющим обязанности первого зампреда назначен бывший министр финансов республики Всеволод Мухин. В его обязанности войдёт курирование экономического блока регионального кабмина — это минфин, минэкономики и минпром. Одна из основных целей — привлечение инвестиций.

Министром финансов предложено назначить Георгия Мадаева, главой министерства промышленности — бывшего полпреда республики при президенте РФ Антона Виноградова. Главой минэкономики предложено оставить Екатерину Кочетову.

Ранее мы писали, что власти Башкирии объявили о введении ковид-паспортов, которые должны подтвердить наличие у гражданина антител к COVID-19. По его словам, выдача паспортов в республике начнётся 5 февраля. Он отметил, что сейчас многие люди старше 65 лет переболели, имеют антитела или вакцинировались, поэтому им незачем соблюдать самоизоляцию. Хабиров заявил, что получение паспортов будет стимулировать людей вакцинироваться.

Видео: Youtube/Buryatia Official