Мужчину направили в населенный пункт Никола.

В Бурятии спасатели эвакуировали пострадавшего туриста. Об этом сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел в районе пика Братчанка. Мужчина упал с 20-метровой высоты. На его эвакуацию отправили пятерых специалистов Байкальской поисково-спасательной службы МЧС. Они транспортировали мужчину до площадки, пригодной для посадки вертолета Ми-8. Борт улетел в населенный пункт Никола, где пострадавший будет передан врачам.

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Видео: МЧС России