Глава МЧС России оценил паводковую обстановку в Ненецком автономном округе

Куренков совершил облет реки Печора и населенных пунктов в зоне риска подтопления.

Глава МЧС России Александр Куренков оценил паводковую обстановку в Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков совершил облет реки Печора и населенных пунктов в зоне риска подтопления. По его словам, необходимо учитывать опыт регионов, в которых волна паводков уже миновала, чтобы оперативно реагировать на осложнение обстановки. Глава МЧС отметил, что прежде всего небходимо оперативно и слаженно действовать всем службам в составе РСЧС.

Особое внимание уделять информированию населения о ситуации. Люди должны знать, что происходит и как действовать. Никто не должен остаться один на один со стихией. Александр Куренков, глава МЧС России

Ранее глава МЧС России оценил условия пребывания жителей в пунктах временного размещения в Якутии.

Видео: МЧС России