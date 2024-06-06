  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:22
151
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава МЧС России оценил паводковую обстановку в Ненецком автономном округе

0 0

Куренков совершил облет реки Печора и населенных пунктов в зоне риска подтопления.

Глава МЧС России Александр Куренков оценил паводковую обстановку в Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков совершил облет реки Печора и населенных пунктов в зоне риска подтопления. По его словам, необходимо учитывать опыт регионов, в которых волна паводков уже миновала, чтобы оперативно реагировать на осложнение обстановки. Глава МЧС отметил, что прежде всего небходимо оперативно и слаженно действовать всем службам в составе РСЧС.

Особое внимание уделять информированию населения о ситуации. Люди должны знать, что происходит и как действовать. Никто не должен остаться один на один со стихией.

Александр Куренков, глава МЧС России

Ранее глава МЧС России оценил условия пребывания жителей в пунктах временного размещения в Якутии.

Видео: МЧС России

Теги: александр куренков, мчс россии, ненецкий автономный округ, паводки
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии