В Бурятии пьяный мужчина выстрелил из ружья в подростка

Парня успели довезти в больницу и спасти.

В Бурятии расследуется уголовное дело по факту ранения подростка из ружья.

Данный инцидент произошел 29 мая в поселке Таксимо в Муйском районе Бурятии, сообщают в пресс-службе СКР по Республике Бурятии. По данным следствия, компания подростков отмечала день рождения одного из парней. Позднее к ними присоединился 37-летний мужчина. Вместе с подростками он начал распивать алкоголь. В ходе застолья у мужчины произошел конфликт с дракой с подростками, который удалось погасить.

Мужчина уехал, а вскоре приехал на место гулянки в машине с приятелями. Скандал вновь вспыхнул, и снова началась потасовка. Обвиняемый спрятался в машине. Один из подростков подошел к нему и начал уговаривать мужчину уехать и не мешать им отдыхать. В ответ мужчина достал ружье и выстрелил в парня. Ранение пришлось в грудь, а также руку, который подросток пытался отвести от себя дуло.

Молодого человека удалось оперативно доставить в больницу, где медики спасли ему жизнь. Мужчина задержан и дал признательные показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Фото: СУ СК РФ по Республике Бурятии

Ранее: В Израиле задержали банду, которая торговала девушками из России и Украины