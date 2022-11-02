В Бурятии пострадавших при опрокидывании вездехода эвакуируют на вертолете

Российские спасатели эвакуируют в город Улан-Удэ при помощи вертолета экстренной службы страны Ми-8 двух человек, которые пострадали при опрокидывании вездехода в верховьях реки Сея. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МЧС в Бурятии. Ранее специалисты говорили о том, что транспортное средство опрокинулось в в труднодоступной местности, расположенной в Курумканском районе. В вездеходе находились двое граждан - туристы. К месту событий направилась оперативная группа и сотрудники местного Центра медицины катастроф.
Двоих пострадавших в Бурятии транспортируют бортом Ми-8 МЧС России. Вертолет ведомства доставит их в город Улан-Удэ, после специалисты передадут их врачам.
пресс-служба ГУ МЧС России
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Фото и видео: ГУ МЧС России
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