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В Бурятии пострадавших при опрокидывании вездехода эвакуируют на вертолете

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Пострадавшие путешественники будут доставлены медикам.

Российские спасатели эвакуируют в город Улан-Удэ при помощи вертолета экстренной службы страны Ми-8 двух человек, которые пострадали при опрокидывании вездехода в верховьях реки Сея. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МЧС в Бурятии. Ранее специалисты говорили о том, что транспортное средство опрокинулось в в труднодоступной местности, расположенной в Курумканском районе. В вездеходе находились двое граждан - туристы. К месту событий направилась оперативная группа и сотрудники местного Центра медицины катастроф.

Двоих пострадавших в Бурятии транспортируют бортом Ми-8 МЧС России. Вертолет ведомства доставит их в город Улан-Удэ, после специалисты передадут их врачам.

пресс-служба ГУ МЧС России

На Бухарестской всю ночь горел огромный ресторан.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: бурятия, гу мчс, туристы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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