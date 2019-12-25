Реки начинают выходить из берегов.

В Бурятии подтопило прибрежные районы из-за повышения уровня Байкала. Об этом рассказали представители пресс-службы республики. Глава Кабанского района уточнил, что за последний месяц уровень воды в акватории увеличился на 40 сантиметров. Ежедневно вода прибывает еще на 3 сантиметра.

Обильные осадки и повышение уровня воды в озере Байкал привели к подтоплению автодорог и инфраструктуры, а также нарушению экосистемы Забайкальского нацпарка и Байкальского биосферного заповедника. пресс-служба администрации региона

К осени ситуация может привести к подтоплению порядка 20 населенных пунктов. В общей сложности на Байкале в Бурятии в прибрежной зоне находится 62 населенных пункта. Уже сейчас в подвалах домов села Кабанск выступают грунтовые воды. Река Исток вплотную приблизилась к жилым зданиям. В Баргузинском районе подтоплено около 2,7 километра автомобильных дорог.

Аномальный ливень спровоцировал потоп в Киеве.

Фото: egov-buryatia.ru