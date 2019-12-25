На теле мальчика были множественные колото-резанные раны.

В Бурятии нашли изрезанное тело ребенка. Об этом рассказали представители регионального МВД. По данным полиции, трагедия произошла в Прибайкальском районе, в селе Ильинка. В настоящее время оперативники устанавливают причастных в особо жестоком преступлении против годовалого ребенка. На теле жертвы были зафиксированы множественные колото-резанные ранения.

Проверяются версии о причастности к убийству ребенка 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя, злоупотреблявших спиртными напитками. А также версия о причастности иных жителей деревни, которые могли свободно зайти в жилище. пресс-служба СК РФ по региону

Сейчас полиция опрашивает всех жильцов дома. Контроль за раскрытием преступления находится у главы МВД по Бурятии. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Известно, что 14 июля местная жительница привезла сына к родственнице. После этого мать уехала по делам, поставив ребенка на попечении у бабушки. Вечером она навестила мальчика, покормила его и умыла. В этот момент бабушка вместе с сожителем были пьяны.Сообщение о смерти малыша поступило спустя 1,5 часа.

Заседание по апелляции на приговор историку Соколову перенесли на 16 сентября.

Фото: Piter.tv