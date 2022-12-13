В Бурятии медведь напал на мужчину

Пострадавший был госпитализирован в больницу с рваной раной головы.

В Прибайкальском районе Бурятии медведь напал на мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

Инцидент произошел утром 2 мая в пяти километрах от села Покровка. Медведь напал на мужчину на лесной поляне. Пострадавший был госпитализирован в больницу с рваной раной головы, укусом правого локтя и груди. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе Бурприроднадзора отметили, что сотрудники ведомства работают в районе, где произошло нападение. Также отмечается, что за последние десять лет таких случаев было всего три.

Ранее мы сообщали, что бурый медведь занял пустой дом на Камчатке.

Видео: Telegram / Бурприроднадзор