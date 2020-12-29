В Бурятии глухарь подружился с лесниками

Оказалось, что птица пришла к лесникам сама.

В Усть-Баргузинском лесничестве Бурятии глухарь обрёл новую семью в лице людей. Птица следит за хозяйством бригады, пока те заготавливают лес. Видео с глухарем появилось в Instagram.

Оказалось, что птица пришла к лесникам сама. Ей понравились угощения работников, поэтому она решила совсем остаться с ними.

Лесники даже разрешают глухарю забираться к ним на голову. Пользователей удивила такая дружба.

Ранее на окраине Петербурга в объектив фотографа попала стая синеглазых гусей.

Видео: Youtube/Newbur видео