В Буэнос-Айресе задержали россиянина с 4 кг кокаина в чемодане

Министр безопасности Аргентины сообщила, что гражданин России намеревался провезти наркотические вещества в чемодане с двойным дном.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в Facebook сообщила, что в аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России, который намеревался вывезти почти 4 кг кокаина.

Она сообщила, что наркотические вещества были обнаружены при сканировании багажа. После более тщательного досмотра пакеты с кокаином были обнаружены в чемодане с двойным дном. Министр пишет, что после скандала с крупной партией наркотиков в посольстве России были усилены меры безопасности. задержанный гражданин России собирался самолетом компании Lufthansa отправиться во Франкфурт. Общий вес пакетов составляет 3,526 кг.

Видео: YouTube/ Epic Media Argentina

Фото: Facebook/Patricia Bullrich