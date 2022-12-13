В Брянской области восстановили прерванное взрывом движение поездов

Около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда участвовали в ликвидации последствий.

На перегоне Унеча – Рассуха в Брянской области прерванное взрывом движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Инцидент произошел утром 1 мая. В результате взрыва с рельсов сошли локомотив и семь вагонов состава, который перевозил нефтепродукты и пиломатериалы. Около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда участвовали в ликвидации последствий. Также в РЖД сообщили, что всего уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

Ранее мы сообщали, что появились первые кадры с места подрыва железной дороги в Брянской области.

Видео: Telegram / Телеграмма РЖД