В Брянской области трое погибли при столкновении автобуса из Петербурга с фурой

В аварии погибли 31-летний водитель и пассажирка автобуса, 62-летний водитель грузовика.

Утром 9 марта на 165-м км федеральной трассы Р-120 "Орёл – Смоленск" произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса "Петербург – Брянск". Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Около 10:15 водитель автобуса Huyndai, выполнявшего рейс "Петербург – Брянск", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где он совершил касательное столкновение с грузовиком DAF, после чего автобус откинуло в лоб ещё одному DAF.

В аварии погибли 31-летний водитель и пассажирка автобуса, 62-летний водитель грузовика. Ещё госпитализированы шесть пассажиров.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

Ранее в Петербурге врачи Мариинской больницы спасли попавшую под КамАЗ велосипедистку.

Фото: УМВД России по Брянской области