Видео с места ДТП: В Брянске после ДТП Alfa Romeо выгорела дотла

Альфа Ромео столкнулась с Лексусом и загорелась.

В Брянске после столкновения с "Лексусом" сгорела "Альфа Ромео".

Сегодня, 11 августа, ранним утром на Кургане Бессмертия произошло серьезное ДТП, после которого сгорела дорогая иномарка. В социальных сетях сообщают, что столкновение произошло незадолго до 5 утра. Местные жители слышали сильный рев моторов, а затем удар.

Сообщается, что дорогу не поделили "Альфа Ромео" и "Лексус". После столкновения "Альфа Ромео" загорелась и полностью выгорела. На опубликованных кадрах в соцсетях видно, что удар пришелся в бок со стороны водителя. "Лексус" так серьезно не пострадал. Оба водителя получили травмы.

Ранее: В Челябинской области в лобовом ДТП с двумя грузовиками погибли оба водителя​​​​​​​

Фото: ВК, ДЕСНЯНСКАЯ ВОЛНА - Брянск (новости)

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