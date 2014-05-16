Отмечается, что гражданина Италии похитили в Москве.

В Брянске освободили похищенного итальянского бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

По данным ведомства, 28 июня группа злоумышленников напала в Москве на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Его затащили в машину и отвезли в Брянск, где удерживали в течение суток. Задержанным оказался гендиректор компании SAID Rus Стефанио Гуидотти, у которого недавно произошел конфликт с конкурентом по бизнесу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четыре соучастников инцидента. С ними проводятся следственные действия, каждому предъявлено обвинение. Следователи будут просить суд арестовать обвиняемых.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины.

Видео: Telegram / Столичный СК