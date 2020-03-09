В Британии признали ошибкой потерю секретных документов об эсминце

В происшествии признан виновным высокопоставленный сотрудник правительства страны.

Заместитель главы Министерства обороны Соединенного Королевства Джереми Куин заявил, что потеря секретных данных с планами прохода эсминца Defender Военно-морских сил Великобритании через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной "отдельным человеком". Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, в данном инциденте виноват высокопоставленный сотрудник правительства страны. В настоящее время он уже лишен доступа к документам. Куин отметил, что этот человек дал признательные показания по поводу своего проступка.

Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом. Джереми Куин, замглавы Минобороны Соединенного Королевства

Он добавил, что то на части документов значился гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками". По его словам, бумаги уже возвращены правительству Великобритании.

Напомним, в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня за одной из автобусных остановок были обнаружены секретные документы Минобороны Великобритании, которые касаются возможной реакции РФ на проход эсминца Defender в Черном море. О них сообщил телеканалу BBC сам нашедший, который предпочел не раскрывать его личность в СМИ.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов призвал включить Великобританию в список недружественных стран.

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