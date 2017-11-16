В Бразилии лошадь угодила в тюрьму за порчу авто

Владелец скакуна снял на видео несчастное животное, которое находилось в узком помещении, и практически было обездвижено.

В одном из поселков в Бразилии произошел скандал из-за лошади.

Владелец скакуна давал всем желающим прокатиться на его лошадке. Когда один мальчиков резко вскочил на спину животного, оно испугалось и лягнуло припаркованную рядом машину. Полиция заперла скакуна в узкой камере почти на сутки.

Хозяин пришел навестить своего любимца и увидел того в удручающем состоянии. По его словам, лошадь была практически обездвижена, ей не давалась еда и питье. Мужчина призвал на помощь сотрудников организации, которые защищают права животных, и подал заявление на сотрудников полиции, за жестокое обращение с животными.

Мужчина утверждает, что к нему из-за порчи автомобиля не было предпринято никаких мер, а вот лошадь заключили под стражу, как какого-то преступника. Владелец скакуна встретился с женщиной, чей автомобиль был поврежден, для определения стоимости ущерба, который он намеревается возместить.

Видео: YouTube/JP Parts Noticias e pesca