В Братске пьяный водитель сбил на зебре 3 студентов

От медицинского освидетельствования на алкоголь водитель отказался.

В отношении водителя внедорожника, который в Братске на пешеходном переходе сбил трех человек возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой МВД региона.

По версии следствия, в вечернее время 31 июля 33-летний местный житель сбил на пешеходном переходе группу студентов из 3 человек. В результате наезда двое из них госпитализированы в больницу, третий проходит лечение амбулаторно.

По внешним признакам водитель был в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

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