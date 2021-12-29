В Ботсаду стартовал фестиваль "Оттепель чувств"

Горожане смогут увидеть цветущую сирень.

В Ботаническом саду Петра Великого начался фестиваль "Оттепель чувств". Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

В выходные, 19 и 20 февраля, гости дендрария смогут прогуляться по оранжерейному маршруту, увидеть экспозиции сирени, тюльпанов и первоцветов. Для самых активных посетителей будут предложены мастер-классы. Вход платный. Взрослым придется отдать за билет 700 рублей. Дети смогут войти в сад за 500 рублей.

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