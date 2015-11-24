Для посетителей подготовили выставки и концерты.

Сегодня в Ботаническом саду стартовал фестиваль "Петровский огород". Он пройдет с 11 по 13 июня. Программу посвятили 350-летию со дня рождения императора Петра Великого. Об этом сообщили в Telegram-канале дендрария.

Для посетителей подготовили выставку Икебаны Икэнобо, музыкальную программу и викторину. Гости смогут пройтись по познавательному маршруту по парку-дендрарию "Хочу все знать!", заглянуть в Японский сад, увидеть шоу арбористов. Перед ценителями музыки выступит духовой оркестр.

Отметим, что вход платный. Посетить фестиваль предлагают с 10:00 до 17:00, билеты продаются до 16:30.

Ранее на Piter.tv: на этих выходных в Павловске пройдет "Сиреневый променад".

Фото: Телеграм / Ботанический сад БИН РАН