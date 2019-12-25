В Ботаническом саду 28 октября проведут игровые экскурсии

Для детей разработали две программы.

В Ботаническом саду Петра Великого 28 октября проведут игровые экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

Обычно детские игровые экскурсии мы проводим только для организованных заказных групп (детских садов и школ), но в эту пятницу (28 октября) есть возможность посетить такую экскурсию всем желающим. Пресс-служба Ботанического сада

Маленьким жителям города предлагают пройтись по Субтропическому маршруту и послушать гид "Самые-самые". Экскурсия начнется в 15:30. Рекомендуемый возраст 7-9 лет.

Кроме того, работники учреждения подготовили программу и для воспитанников детских садов. Малышам в возрасте 4-7 лет предлагают принять участие в экскурсии "По следам невиданных зверей". Она начнется в 16:40.

Добавим, что вход платный.

Ранее на Piter.tv: куда сходить с ребенком на каникулах в Петербурге: маршрут по миру детства.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого