Мероприятие, собравшее спектакли независимых коллективов, будет длиться 4 дня.

С 21 по 25 апреля в Большом театре кукол пройдет Подростковый Weekend, сообщили организаторы.

Спектакли независимых коллективов рассчитаны на зрителей младшего и старшего подросткового возраста. Помимо этого подготовлена дополнительная программа, позволяющая углубиться в практики театра и современные события, затрагивающие проблемы подросткового возраста.

Отмечается, что в Петербурге значительный вклад в культуру вносят независимые авторы, коллективы и проекты. БТК решил поддерживать творческую инициативу, направленную на работу с подростками, которые находятся в возрасте, до сих пор являющимся "самым неотрефлексированным в обществе, меж тем как подростковый период, длящейся практически 10 лет, насыщен разнообразными периодами, в том числе несколькими кризисами взросления". Важно помнить, что именно в этот период каждый начинает долгий путь изучения своей личности.

В течение четырех дней покажут 2 спектакля, а также моноспектакль. После постановки зрители смогут обсудить свои впечатления и мысли с командой создателей спектакля. Для участников фестиваля подготовили целую программу мероприятий.

Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно по ссылке.

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Фото: Pixabay