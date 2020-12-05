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В Боливии 21 человек погиб в результате ДТП с автобусом
Сегодня, 9:28
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В Боливии 21 человек погиб в результате ДТП с автобусом

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Пострадали еще 12 человек.

В Боливии 21 человек погиб в результате ДТП с автобусом. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил президент страны Луис Арсе. Глава государства уточнил, что транспортное средство оказалось в овраге. Инцидент произошел в центральной части Боливии. Пострадавшими считаются 12 человек.

Мы получили прискорбное сообщение, что в результате ДТП рядом с Морочатой, департамент Кочабамба, погиб 21 человек и 12 пострадали. Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв.

Луис Арсе, президент Боливии

Местный телеканал Unitel рассказал о том, что пострадавший автобус направлялся в город Кильякольо. Он упал с высоты 200 м. По словам водителя, который в настоящее время госпитализирован, он потерял контроль над транспортом после того, как был вынужден резко затормозить. Это было необходимо для того, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, который он поздно заметил из-за поднявшегося над дорогой облака пыли.

Фото: Pixabay.com, Twitter / Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce)
 

Теги: автобус, боливия, луис арсе, морочата
Категории: Мировые новости, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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