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В Болгарии заявили о готовности отправить армию на границу с Турцией

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Чтобы не пускать мигрантов в страну

Заявление сделал министр обороны Красимир Каракачанов. Он сказал, что на границу с Турцией можно направить до тысячи военных, а также до 140 единиц техники. Об этом сообщается на сайте Минобороны Болгарии.

- Заявляю с твёрдой решимостью, что армия окажет полное содействие и предпримет все необходимые меры для защиты государственной границы, и не допустит при этом ни одного нелегального мигранта на территорию Болгарии, - сказал министр.

В Европе опасаются всплеска нелегальной миграции после событий в Идлибе.

Ранее ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе.

Видео: YouTube / АrmymediaBg

Теги: болгария, идлиб, миграция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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