В Болгарии задержали россиянина и двух литовцев по подозрению в промышленном шпионаже

Их подозревают в краже изделий и секретной документации с военного завода "Арсенал".

Сотрудники полиции Болгарии задержали гражданина России и двух гражданин Литвы по подозрению в промышленном шпионаже. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Болгарии.

В числе задержанных оказались 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница, а также 60-летний россиянин. По данным болгарского ведомства, они работали на военном заводе "Арсенал". До 17 сентября они находились в неоплачиваемом отпуске, после чего не вышли на работу. В их отсутствии был выявлен факт пропажи секретной информации.

Все трое сотрудников завода были задержаны на границе с Грецией после поступления сообщения о пропаже изделий и документации с "Арсенала".

На данный момент посольство РФ в Болгарии пока не дало каких-либо комментариев по сложившейся ситуации.

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