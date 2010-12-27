В Большой Ижоре дети избили одноклассника за его национальность

Уроженец Украины не понравился одноклассникам и стал жертвой физической расправы прямо во время школьных занятий.

В Большой Ижоре дети избили одноклассника. По предварительной версии, мотивом для совершения преступления стал тот факт, что мальчик приехал в Россию из Украины. Это этом сообщает "Конкретно.ру".

Об инциденте узнали правоохранительные органы, которые решили разобраться в ситуации. Известно, что ситуацию под личный контроль взяла детский омбудсмен по Ленинградской области - Тамара Литвинова. Женщина возмущена произошедшим и просит полицию наказать обидчиков шестиклассника.

Следственный комитет установил, что видеозапись с моментом избиения подростка злоумышленники выложили в Сеть. Хулиганы напали на 12-летнего пострадавшего на территории школы в поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти. О состоянии побитого мальчика сведений нет.

Я посмотрела видео, на котором подростки жестоко избивают одноклассника, - говорит Литвинова. - Это происходит прямо в классе, при попустительстве взрослых. И тут возникает вопрос: где находились педагоги в это время? Почему никто из детей не заступился за него? прокомментировала запись уполномоченный по делам ребенка в регионе

Спикер отметила, что в последнее время участились случаи жестокости несовершеннолетних по отношению к окружающим людям. Часто подростки нападают группами не только на сверстников, но и на взрослых людей. По мнению специалиста, в учебных заведениях необходимо организовать профилактические занятия при участии психологов.

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