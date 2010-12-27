В Сосновом Бору утонули двое сотрудников Росгвардии

В Ленинградской области погибли двое представителей Росгвардии: молодые люди утонули в реке Глуховке.

Двое сотрудников Росгвардии утонули в Сосновом Бору. Об этом сообщает издание 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около половины десятого вечера 20 апреля. Пятеро бойцов устроили застолье на пляже в Ленобласти. В какой-то момент один из участников посиделок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в холодной воде реки Глуховки. Мужчина не смог справиться с заплывом, поэтому начал просить о помощи. Ему на выручку бросился 19-летний друг. В результате оба пропали из поля видимости. В течение нескольких часов их тела пытались обнаружить сначала коллеги. Затем им пришлось обратиться к спасателям. К экстренным службам Ленобласти поступил вызов около двух часов ночи.

Полиция установила что погибшие служили в воинской части Росгвардии под номером 3705. Один из утонувших приехал в Санкт-Петербург из Дагестана, второй - из Вытегра Вологодской области. Они проживали в общежитии по улице Красных Фортов.

