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В Бокситогорском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина
Сегодня, 18:48
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В Бокситогорском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина

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Автомобиль перевернулся и улетел в дерево. Осталась жива пожилая пассажирка.

В Бокситогорском районе Ленобласти сегодня, 10 мая, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла девушка и пострадала пенсионерка. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

На трассе "Большой двор - Пакшеева - Самойлово" легковушка угодила в кювет, перевернулась и влетела в дерево. Водитель погибла на месте аварии. Серьезно пострадала ее пассажирка. 73-летнюю женщину доставили в больницу. У бабушки диагностировали черепно-мозговую травму и перелом плеча.

Известно, что женщина, которая погибла в ДТП, за прошлый год два раза нарушала правила ПДД. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: съезд с ЗСД на КАД в сторону Пулковского шоссе будет перекрыт ночью 11 мая.

Фото: Pexels

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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