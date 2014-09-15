В Бокситогорском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла женщина

Автомобиль перевернулся и улетел в дерево. Осталась жива пожилая пассажирка.

В Бокситогорском районе Ленобласти сегодня, 10 мая, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла девушка и пострадала пенсионерка. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

На трассе "Большой двор - Пакшеева - Самойлово" легковушка угодила в кювет, перевернулась и влетела в дерево. Водитель погибла на месте аварии. Серьезно пострадала ее пассажирка. 73-летнюю женщину доставили в больницу. У бабушки диагностировали черепно-мозговую травму и перелом плеча.

Известно, что женщина, которая погибла в ДТП, за прошлый год два раза нарушала правила ПДД. Подробности случившегося уточняются.

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