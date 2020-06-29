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Съезд с ЗСД на КАД в сторону Пулковского шоссе будет перекрыт ночью 11 мая
Сегодня, 13:17
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Съезд с ЗСД на КАД в сторону Пулковского шоссе будет перекрыт ночью 11 мая

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С 01:00 до 05:00 данный участок закроют для автомобилистов.

В ночь на среду, 11 мая, съезд с ЗСД на КАД в сторону Пулковского шоссе перекроют. Ограничения связаны с работами по замене деформационного шва. Об этом сообщили в телеграм-канале Западного скоростного диаметра. 

С 01:00 до 05:00 данный участок закроют для автомобилистов. Проезд не будет возможен. Кроме того, до 16 мая водители не смогут проехать по левой полосе. А вот съезд с ЗСД на КАД по направлению к Таллинскому шоссе будет свободен.

Ранее на Piter.tv: на Выборгском шоссе автомобиль инкассаторов столкнулся с легковушкой.

Фото: Pexels

Теги: зсд, кад, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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