В Бокситогорске пьяная женщина напала на своего соседа

Следственные органы установили, что гражданка регулярно употребляла алкоголь и вела асоциальный образ жизни.

В Бокситогорске 34-летняя женщина убила своего соседа. Стражи порядка задержали подозреваемую на месте преступления. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленинградской области.

Представители СК утверждают, что вечером 5 октября гражданка пришла в свою квартиру в нетрезвом состоянии. Между соседом и женщиной произошёл конфликт. Недолго думая она схватила нож и нанесла несколько ранений в грудь. От многочисленных ранений мужчина умер на месте происшествия.

Правоохранительные органы продолжают выяснять мотивы и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об избрании гражданке меры пресечения и предъявления обвинения.

Ранее Piter.TV сообщал, что во Всеволожске трое неизвестных мужчин напали на семью.

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