В Бокситогорске у водителей общественного транспорта проверили QR-коды

Нарушителям грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

В пятницу, 26 ноября, в Бокситогорске специалисты проверяли наличие QR-кодов у водителей общественного транспорта. С 15 ноября в Ленобласти 100% сотрудников должны быть вакцинированы или иметь справку о перенесенном заболевании.

В отношении компаний-перевозчиков, где выявили нарушителей, составлены административные протоколы. Им грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

По данным 47channel, один из водителей предоставил справку о вакцинации, полученную в детской поликлинике.

В пятницу, 26 ноября, без тепла и горячей воды остались 12 домов в Бокситогорске.

Фото: pexels