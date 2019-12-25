Без тепла и горячей воды остались 12 домов в Бокситогорске

Там производится запуск нового оборудования.

В Бокситогорске 12 домов остались без горячей воды из-за запуска нового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Бокситогорского района.

По следующим адресам 26 ноября временно не будет отопления и горячей воды.

- улица Социалистическая, дома 11; 13; 15; 17; 19; 19/2 (с 6:00 до 17:00);

- улица Спортивная, дома 10; 12; 14 (с 6:00 до 17:00);

- улица Спортивная, дома 4; 6; 8 (с 6:00 до 00:00).

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8(81366)245-55, 8(81366)248-32.

Ранее в Оккервиль заметили сбросы воды с примесью песка и глины.

Фото: pexels