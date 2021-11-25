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В Оккервиль заметили сбросы воды с примесью песка и глины

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Через шланг из котлована в реку попадает загрязненная вода.

Инспекторы Росприроднадзора по Северо-Западу обнаружили изменение цвета воды в реке Оккервиль в Кудрово. Жители жаловались, что туда сбрасывают стоки.

По информации ведомства, на строительной площадке установлена мотопомпа, оборудованная шлангом, потянутым в реку Оккервиль. Из котлована откачивались поверхностные воды с примесью песка и глины. Об этом свидетельствуют разводы у берега и изменение цвета воды ниже по течению. 

Компания ООО "Инвестторг-Недвижимость 6-4" строит мост через реку. Специалисты подозревают, что работы ведутся с нарушением требований к охране водных объектов. В ведомстве отмечают, что уже штрафовали компанию в марте этого года. 

Новый мост соединит проспект Строителей. Сейчас он разорван на две части из-за реки. 

Видео: Управление Росприроднадзора по СЗФО

Теги: кудрово, оккервиль, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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