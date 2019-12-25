В Бокситогорске мужчине в наследство достался дом и скелет в подвале

Установить пол и возраст не представляется возможным.

В одном частном пустующем доме в Бокситогорске нашли тру неизвестного. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась 31-летняя женщина. Она рассказала, что ее муж во время разбора частного дома на Октябрьской улице обнаружил в подвале останки человека. Установить пол и возраст не представляется возможным.

Известно, что дом достался семье в наследство от родителей мужа. В течение 20 лет его никто не посещал. Сейчас правоохранители выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти двух инспекторов ДПС задержали за взятку от пьяного водителя. На инспекторов завели дело о получении взятки группой лиц с вымогательством.

Фото: piter.tv