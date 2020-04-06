В Благовещенске мужчину с COVID-19 пришлось госпитализировать принудительно с полицией

Мужчина с положительными двумя тестами на COVID-19 вел себя неадекватно и отказывался от госпитализации. Его жена и ребенок также с положительными результатами тестов находятся в больнице.

В Благовещенске мужчину с положительным тестом на COVID-19 пришлось госпитализировать с полицией.

ГУ МВД РФ по Амурской области сообщает о принудительной госпитализации жителя Благовещенска с положительным тестом на COVID-19. Сообщается, что тесты на короновирус, взятые у мужчины, его жены и ребенка показали наличие коронавируса в организме. Супруга и сын мужчины были помещены в инфекционную больницу, а глава семейства отказался от госпитализации, потребовав провести повторный анализ. Повторный тест показал также положительный результат, но мужчина наотрез отказался выполнять предписания медиков и Роспотребнадзора и вел себя неадекватно.

Медики были вынуждены обратиться за помощью в полицию. Совместными принятыми мерами мужчину поместили в больницу, но и там мужчина продолжал вести себя неадекватно и пытался сбежать. Полиции пришлось организовать в больнице круглосуточный пост охраны во избежание побега буйного пациента.

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Видео: ГУ МВД РФ по Амурской области