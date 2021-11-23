В Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега

Уже вторые сутки в ЕАО идет снег.

В Биробиджане, расположенном на территории Еврейской автономной области, выпала полуторамесячная норма снега. Об этом в собственном аккаунте в Instagram-заявил мэр города Александр Головатый. Чиновник объяснил жителям, почему в регионе не ходит общественный транспорт и закрыты учебные учреждения. Он призвал работодателей организовать для сотрудников дистанционную трудовую занятость.

С учётом обильных осадков на территории города сложилась непростая обстановка. Техника по расчистке дорог работает… порядка 10 единиц. Прорабатывается вопрос о привлечении дополнительной техники. Большая просьба всем по возможности остаться дома. Александр Головатый, мэр города

По словам специалиста, в Биробиджане сложился "большой дефицит техники". Мэр заметил, что на его памяти такой уровень осадков в городе выпадает впервые. Снегопад длится на территории ЕАО уже вторые сутки. К утру 23 ноября синоптики зафиксировали 38 миллиметров зимних осадков (240% от месячной нормы).

На этой неделе улицы Петербурга может покрыть снег.

Фото и видео: Youtube/Сергей Березовский, Вадим ЕАО