В Бийске экс-сотрудник ОМОН погиб после драки с боксером

Причины конфликта в баре устанавливаются.

В Бийске человек погиб после драки с предположительно титулованным боксером. Об этом рассказали местные журналисты. Трагедия в баре Rocks попала на запись с камеры видеонаблюдения. В настоящее время правоохранительные органы установили личность жертвы. Им оказался бывший сотрудник ОМОН Росгвардии. По одной из версий конфликта, мужчина сам спровоцировал драку с профессиональным спортсменом. Известно, что события произошли еще 31 января. Пострадавший скончался в больнице.

Он вел себя вызывающе, пристально смотрел и не реагировал на замечания. Боксер нанес ему несколько ударов, омоновца госпитализировали, но врачи не смогли помочь. очевидец "Комсомольской правде"

В настоящее время боксер находится в следственном изоляторе. Мужчина проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу. Ему могут предъявить обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой гибель человека.

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Фото и видео: Telegram / Пресс-хата

