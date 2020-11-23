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В Берлине прошла вторая за неделю акция протеста против карантина

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Во время акции митингующих сопровождали около 600 полицейских.

В Берлине прошла вторая за неделю акция протеста против карантина. Об этом сообщает ТАСС.

Протестующие организовали шествие по немецкой столице. Акцию назвали "Марш молчания", в ней участвовало около пяти тысяч человек. Они заявляли, что коронавирусные ограничения нарушают их гражданские права.

Во время акции митингующих сопровождали около 600 полицейских. Отметим, что шествие было согласовано с властями.

Ранее в Германии заявили о продолжении курса санкций против Белоруссии.

Видео: YouTube / AFP Deutschland

 

Теги: берлин, коронавирус, протест
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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