В Берлине прошла вторая за неделю акция протеста против карантина. Об этом сообщает ТАСС.
Протестующие организовали шествие по немецкой столице. Акцию назвали "Марш молчания", в ней участвовало около пяти тысяч человек. Они заявляли, что коронавирусные ограничения нарушают их гражданские права.
Во время акции митингующих сопровождали около 600 полицейских. Отметим, что шествие было согласовано с властями.
Ранее в Германии заявили о продолжении курса санкций против Белоруссии.
Видео: YouTube / AFP Deutschland
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все