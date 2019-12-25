В Германии вспомнили участников операции "Валькирия".

В Берлине прошла церемония памяти участников немецкого Сопротивления. Торжественная церемония состоялась на территории мемориального комплекса Плоцензее, посвященного участникам немецкого сопротивления времен Второй мировой войны.

Это было восстание совести. Люди решились на восстание, осознавая, что ценой провала будут их жизни... Нацисты могли убить этих людей, но не поколебать их позиции Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Минобороны ФРГ

Напомним, что заговор участников сопротивления в Германии получил название операция "Валькирия". План был создан высокопоставленными офицерами вермахта - армии нацистской Германии. Он предусматривал свержение Адольфа Гитлера и его убийство. Фюрер должен был взорваться 20 июля 1944 года на выставке "Вольфсшанце" в Восточной Пруссии. Теракт привел к гибели четырех человек, но Гитлер получил лишь ранение. Позже большинство участников заговора были казнены, а их близкие - репрессированы.

На видео показали способ хранения американского беспилотника "Валькирия".