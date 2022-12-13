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В Белоруссии появится единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей

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Александр Лукашенко призвал главу Нацбанка разобраться в ситуации.

Белорусский президент Александр Лукашенко поставил  перед правительством задачу создать в республике единый центр содействия предприятиям в прохождении банковских платежей. Глава государства заметил, что отечественные предприниматели жалуются на то, что в стране фиксируются долгие сроки по предоставлению финансирования, а также на недостаточную помощь в поиске маршрутов оплаты, которые сейчас осложняются санкционным давлением со стороны Запада.

Недостаточная помощь банков в поиске маршрутов платежей, хромает даже консультационная поддержка. Вторая - затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате.

Александр Лукашенко, президент Белорусси

Лидер страны обратился к председателю правления Национального банка Павлу Каллауру с заявлением о том, что предприятия не могут ждать месяцами или годами, когда их заявка будет одобрена или отклонена. В Минске считают, что государственная банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения спроса потребителей на кредиты.

Лукашенко потребовал от правительства сдерживать инфляцию в пределах целевого коридора.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, банк, белоруссия, бизнес
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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