В Белоруссии появится единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей

Александр Лукашенко призвал главу Нацбанка разобраться в ситуации.

Белорусский президент Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу создать в республике единый центр содействия предприятиям в прохождении банковских платежей. Глава государства заметил, что отечественные предприниматели жалуются на то, что в стране фиксируются долгие сроки по предоставлению финансирования, а также на недостаточную помощь в поиске маршрутов оплаты, которые сейчас осложняются санкционным давлением со стороны Запада.

Недостаточная помощь банков в поиске маршрутов платежей, хромает даже консультационная поддержка. Вторая - затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате. Александр Лукашенко, президент Белорусси

Лидер страны обратился к председателю правления Национального банка Павлу Каллауру с заявлением о том, что предприятия не могут ждать месяцами или годами, когда их заявка будет одобрена или отклонена. В Минске считают, что государственная банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения спроса потребителей на кредиты.

Лукашенко потребовал от правительства сдерживать инфляцию в пределах целевого коридора.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого