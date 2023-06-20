В Белореченском районе Краснодарского края река Белая "ушла под землю"

В ГУ МЧС прокомментировали инцидент.

В Белореченском районе Краснодарского края река Белая обмелела из-за карстовой воронки. Об этом рассказали представители регионального управления ГУ МЧС России. Ранее очевидцы в социальных сетях рассказали о том, что местный водоем полностью "ушел под землю". В экстренном ведомстве оценили подобные заявления, заметив, что в этом районе подобное происходит регулярно, так как на местности располагаются карстовые пещеры. Стоит уточнить, что карст представляет из себя процесс растворения и выщелачивания горных пород с последующим вымыванием материала и образованием пустот. Эта деятельность связана с проточностью воды. Согласно информации от издания "Инновационная наука", в Краснодарском крае учеными насчитывается 325 карстовых шахт и пещер.

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Фото и видео: Вконтакте / "Россия. Кубань"