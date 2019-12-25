В Петербурге есть только два пригодных для купания пляжа

Категорически запрещено купаться в 22 акваториях.

Роспотребнадзор по Петербургу обновил список пригодных для купания городских водоёмов.

Качество воды соответствует санитарным требованиям только на двух пляжах: речь идёт о 2-м Суздальском озере (Среднее) и Ольгинском водоёме в Выборгском районе Петербурга.

Категорически запрещено купаться в 22 акваториях, среди которых Финский залив, река Ижора, а также 1-е и 3-е Суздальские озёра. При заглатывании воды из таких водоёмов есть риск заражения острыми кишечными инфекциями, напомнил телеканал "Санкт-Петербург".

При этом Роспотребнадзор назвал пригодными для купания водоёмы в 14-ти районах Ленобласти.

Фото: Piter.TV