Белый дом: США не желают конфликта с Китаем

Джен Псаки рассказала о задачах, стоящих перед партнерством с Австралией и Великобританией.

В Белом доме заявили, что США не желают конфликта с Китаем. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделала официальный представитель администрации Джо Байдена. Джен Псаки прокомментировала новое оборонное партнерство с Австралией и Великобританией на территории Индо-Тихоокеанского региона. По словам чиновницы, стороны не стремятся развязать противостояние или холодную войну с Пекином.

Партнерство, о котором было объявлено, не нацелено на какую-либо страну. Что касается Китая, мы готовы к жесткой конкуренции с КНР, мы не стремимся к конфликту. Мы, конечно, намерены поддерживать диалог на высоком уровне между лидерами. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне уточнили, что взаимодействие с Канберрой и Лондоном будет сосредоточено на защите стратегических интересов США, а также сохранении стабильной обстановке в регионе. Псаки напомнила, что ранее в сентября президент Джо Байден провел телефонные переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.

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Фото и видео: Белый дом