В Белом доме рассказали, как Байден отметит свой день рождения

Лидер США проведет праздник с семьей.

В Белом доме рассказали, как американский президент Джо Байден отметит свой 80-ый день рождения. Известно, что юбилей лидера администрации США будут отмечать 20 ноября. Соответствующей информацией в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделилась официальный представитель Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что этот праздник политик проведет в кругу семьи. Чиновница отметила, что первая леди лично займется созданием позднего завтрака для мужа в воскресенье.

... Чтобы отметить его день с семьей. Обычно они празднуют его в среду перед Днем благодарения. Но, поскольку его семья будет здесь в выходные, у него будет возможность отметить непосредственно в день рождения. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что День благодарения в 2022 году отмечается на территории США 24 ноября. В Белом доме подтвердили, что считают упавшую в Польше ракету украинской.

Фото и видео: Белый дом