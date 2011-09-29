В Белом доме подтвердили, что считают упавшую в Польше ракету украинской

Карин Жан-Пьер рассказала о расследовании трагедии в Польше.

Власти США подтвердили, что считают упавшую в Польше ракету украинской от противовоздушной обороны киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что Белый дом контактировал с властями в Варшаве и Киевом для прояснения ситуации с гибелью двух мирных жителей.

Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента Дуды о том, что это, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы ПВО, к сожалению, упала в Польше. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме пояснили, что хотят подчеркнуть, что украинская сторона имеет право на собственную защиту, о чем власти США "говорили множество раз". Карин Жан-Пьер уточнила, что именно Россия несет ответственность за произошедшую трагедию, так как ВС РФ решили запустить массовый обстрел ракетами по территории Украины.

Белый дом: Байден не был вовлечен в принятие решения об иммунитете саудовского кронпринца.

Фото и видео: Белый дом

