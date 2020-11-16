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В Белом доме прокомментировали стрельбу в школе в Ижевске

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Карин Жан-Пьер осудила насилие любого рода.

В Белом доме прокомментировали стрельбу в школе в Ижевске. В ходе регулярного брифинга с журналистами официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене оценила недавнее происшествие на территории РФ, жертвами которого стали, в том числе, несовершеннолетние. Карин Жан-Пьер подчеркнула, что власти США осуждают любое насилие.

Конечно, мы осуждаем любое насилие.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом отказался комментировать предоставление Сноудену российского гражданства.

 

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, ижевск, карин жан-пьер, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России,

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