Карин Жан-Пьер призвала обратиться за реакцией к Минюсту США.

Белый дом отказался комментировать предоставление бывшему сотруднику Агентства (АНБ США) Эдварду Сноудену российского гражданства. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдена отметила, что данный вопрос следует переадресовать к местному Министерству юстиции США.

Поскольку, как я понимаю, против него были выдвинуты обвинения в рамках уголовного дела, мы предлагаем вам обратиться в Министерство юстиции по поводу любых касающихся этого деталей. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

На текущий момент в Минюсте США не прокомментировали решение российского руководство о признании Сноудена гражданином РФ.

Белый дом: США не видят признаков намерения России применять ядерное оружие.

Фото и видео: Белый дом