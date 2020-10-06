  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 6:58
36
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом отказался комментировать предоставление Сноудену российского гражданства

0 0

Карин Жан-Пьер призвала обратиться за реакцией к Минюсту США.

Белый дом отказался комментировать предоставление бывшему сотруднику Агентства (АНБ США) Эдварду Сноудену российского гражданства. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдена отметила, что данный вопрос следует переадресовать к местному Министерству юстиции США.

Поскольку, как я понимаю, против него были выдвинуты обвинения в рамках уголовного дела, мы предлагаем вам обратиться в Министерство юстиции по поводу любых касающихся этого деталей.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

На текущий момент в Минюсте США не прокомментировали решение российского руководство о признании Сноудена гражданином РФ. 

Белый дом: США не видят признаков намерения России применять ядерное оружие.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, минюст, российское гражданство, эдвард сноуден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии